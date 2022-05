Party in Zeitz: Großes Fest zum Kindertag im Rossner-Park

Spaß und Spiel am 1. Juni in Zeitz

Zeitz/MZ - Am 1. Juni wird in der Zeit von 14 bis 18 Uhr „Kindertag im Rossner-Park“ in Zeitz gefeiert. Wie die Stadtverwaltung Zeitz verspricht, können die Mädchen und Jungen spielen, tanzen, jonglieren, naschen, experimentieren, basteln, staunen, lachen und so einiges mehr.

14 Akteure werden sich an Spaß und Spiel beteiligen und ganz unterschiedlich zum Kindertag beitragen. Aus Berlin reist das Duo „Opus Furore“ an, gesponsert von der Sparkasse des Burgenlandkreises. Dahinter verbergen sich Mike und Mike, die mit Straßentheater die Kinder begeistern wollen. Die Veranstalter kündigen das Duo, das unter anderem als Musketiere Fechtszenen zeigt und spektakuläre Hochrad-Jonglagen präsentiert, als ein besonderes Highlight an.

Zudem treten Mike und Mike als Olympioniken an, die eine Persiflage auf die Olympischen Spiele der Neuzeit in petto haben (Beginn 15.30 Uhr) und als „Roaring Clubsters“ in die wilden Zwanzigerjahre mit Jonglage, Comedy und Akrobatik entführen (Beginn 16.30 Uhr).

Mit dabei sind natürlich auch Vereine und Institutionen aus Zeitz. So können sich Kinder bei der Caritas ihre eigenen Buttons gestalten lassen, beim Frauen- und Kinderschutzverein können Ton- und Keramikarbeiten bemalt werden, der CJD hat Ausmalbilder und Knetseife dabei und das Kreativitätszentrum Zeitz hat Experimente im Gepäck. Beim Lebekzentrum stehen Basteln von Schneckenketten und Murmelsäckchen sowie Puppenwagen-Wettrennen und Murmelspiele auf dem Programm. Theater aus dem Koffer zeigt die Zeitzer Unicef-Gruppe, bei den Zeitzer Sternschnuppen können sich Mädchen und Jungen schminken lassen.

Der ZWG-Zwerg von der Zeitzer Wohnungsgenossenschaft hat eine Popcorn-Maschine im Schlepptau und bietet Zwergen-Tattoos an.

Mädchen und Jungen in einem Alter bis 13 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt zum Kinderfest, ansonsten kostet ein Ticket drei Euro, ermäßigt zwei Euro und für Inhaber der Schlosspark-Karte ein Euro.