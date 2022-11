Am Samstag wurde in Droßdorf das Oktoberfest gefeiert. Höhepunkt war der Auftritt der Dorfrocker.

Droßdorf/MZ - Frauen im flotten Dirndl mit schönem Dekolleté, Männer in knackigen Lederhosen und karierten Hemd - ja, es lebt noch: Das Oktoberfest in Droßdorf zog am Samstagabend Hunderte Menschen aus nah und fern in seinen Bann.