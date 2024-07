Ab Freitag steigt das 64. Parkfest in Göbitz. Am Samstag feiern Kinder mit Mario P. Und am Sonntag rollen Oldtimer. Doch bürokratische Auflagen verlangen den Organisatoren alles ab.

60 Jahre lang ging alles gut: Jetzt muss der Dorfclub zum 64. Park- und Kinderfest für einen zweiten Rettungsweg sorgen. So will es die Gemeinde Elsteraue. Gerüstbauer der Firma Steinhauf machen es möglich und bauen eine aufwändige Konstruktion.

Göbitz/MZ. - André Schulze zieht eine Wathose an und stapft ins Wasser. Es hat angenehme 20 Grad. Am Donnerstag haben er und drei weitere Gerüstbauer der Firma Steinhauf einen ungewöhnlichen Arbeitsplatz in Göbitz. Schulze steigt in den Wassergraben (Wal) rund um die Insel im Park und montiert mit seinen Kollegen eine frei schwebende Brücke. Sie ist 16 Meter lang, zwei Meter breit und verbindet die beiden Ufer. Das ist der neue Rettungsweg, den die Gemeinde Elsteraue von der kleinen Dorfgemeinschaft verlangt.