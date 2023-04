Ostermarsch durch den Zeitzer Forst bei Breitenbach wie immer am Ostermontag

Breitenbach/MZ/MV - Am Ostermontag, 10. April geht es wieder in den Zeitzer Forst. Um 14 Uhr ist der Treff des diesjährigen Ostermarsches der Parkplatz am Waldeingang von Schellbach aus kommend Richtung Breitenbach.

Nach kurzen Reden von Organisator Dieter Kmietzcyk und Uwe Kraneis (parteilos), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst, gibt es diesmal einen Spaziergang durch den zivil-genutzten Teil des Forstes. Dabei geht es an neu angepflanzten Bäumen, dem ehemaligen Indianerspielplatz oder einer kleinen Brücke bei Ossig (Foto) vorbei.

Jeder, der sich für die Zukunft in Form von 18 Kilometer neuen Wegen und den Zustand des Zeitzer Forstes interessiert, ist herzlich eingeladen.