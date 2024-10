Zeitz/MZ/ank. - Von den Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt (Ösa) gab es bereits Ende August Geld für die Stadt Zeitz. Weil die Stadt im vergangenen Jahr die Zahl der Schäden am kommunalen Eigentum niedrig halten konnte, hatte Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) einen Scheck über 9.740 Euro überreicht bekommen, teilte die Stadt am Freitag mit. Überreicht worden war das Papier vom Ösa-Direktionsbeauftragten Holger Günther und von Agenturleiterin Yvonne Münx-Hillig. Die öffentliche Versicherung beteiligt Gemeinden, Städte und Landkreise an ihrem positiven Geschäftsverlauf, wenn die Kommunen im vorausgegangenen Jahr die Schäden und Verluste, zum Beispiel durch Feuer oder Einbruchdiebstahl, einschränken konnten.

Wie in den beiden vergangenen Jahren kommt das Geld Spielplätzen zugute. So sei bereits für den Spielplatz Fockendorfer Grund eine neue Schaukel gekauft und montiert worden. Auch am Spielplatz in der Käthe-Tucholla-Straße wurde in neue Spielgeräte investiert. Angeschafft und installiert wurden dort zwei neue Federwippen. Zudem sei Geld in die Anschaffung und Montage einer Federwippe auf dem Spielplatz in Pirkau gesteckt worden. Für den Spielplatz Fockendorfer Grund soll eine neue Wippe gekauft und installiert werden.