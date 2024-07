Droyssig/Sieglitz/MZ/ank. - Die Ausfahrt des Sieglitzer Oldtimertreffens führt in diesem Jahr über Osterfeld nach Droyßig. Ziel sind dort der Schlossturm und die Sammlung historischer Feuerwehrtechnik Hoevel, die von der Zeitzer Interessengemeinschaft der Freunde historischer Feuerwehrfahrzeuge und -technik (Zifft) in der Zeitzer Straße betreut wird. Laut der Interessengemeinschaft werden etwa 140 Teilnehmer der Ausfahrt vom Sieglitzer Oldtimertreffen erwartet. Etwa ab 10.30 Uhr sollen die Pkw und Motorräder in Droyßig eintreffen. In der Sammlung Hoevel werden an diesem Tag bis etwa 12.30 Uhr die Tore offen stehen. Die Mitstreiter des Zifft möchten an diesem Tag auch Besucher aus Droyßig und Umgebung begrüßen, die sich sowohl die Fahrzeuge der Sammlung, aber auch der Ausfahrt anschauen möchten und mit Teilnehmern ins Gespräch kommen wollen. Das Oldtimertreffen in Sieglitz in der Verbandsgemeinde Wethautal hat lange Tradition.