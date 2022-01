Neujahrsgrüße aus Zeitz

Dieser Neujahrsgruß vom Altmarkt in Zeitz gehört bei den Lesern zu den mit Abstand beliebtesten alten Postkarten.

Zeitz/MZ - Einen Jahresrückblick mit alten Ansichtskarten, wie ihn sich Leser gewünscht haben, wird es hier leider nicht geben. Aber den Wunsch nach der „schönsten Neujahrskarte mit Grüßen aus Zeitz“, der wird gern erfüllt. Statt alte Karten noch einmal zu zeigen, soll es zum Jahreswechsel und zum neuen Jahr neue alte Karten geben. Der mehrfach geäußerte Wunsch nach Aufnahmen alter Geschäfte und Gaststätten soll im neuen Jahr erfüllt werden. Zeitzer Ansichtskartensammler haben ihre Unterstützung zugesagt und die MZ verfügt mittlerweile schon über 30 solcher Karten, die Leser zur Verfügung gestellt haben.

Das wäre das Richtige für den Neujahrsspaziergang: Winter in Breitenbach Foto: Thomas Fischer

Überhaupt bleibt immer wieder nur, den Lesern zu danken. Denen, die immer wieder Karten aus ihren Sammlungen bringen, schicken, mailen. Und denen, die sich über die Seiten mit den alten Ansichtskarten freuen und die das auch immer wieder sagen. Viel Freude bereiten auch Heidemarie Gehrke die Karten.

Die gebürtige Zeitzerin Heidemarie Gehrke hat viele historische Grußkarten, auch zum Jahreswechsel. Foto: H. Gehrke

Die ehemalige Zeitzerin lebt schon seit über 50 Jahren in der Nähe von Regensburg. Zeitzer Ansichtskarten hat sie keine, wie sie erzählt, aber ihr verstorbener Mann war Philatelist und sammelte historische Grußkarten. Zwei, die sie besonders mag, stellte sie für die Zeit des Jahreswechsels der MZ zur Verfügung - als Gruß in die alte Heimat und alle Leser, die Freude an den Ansichtskarte haben.

Diese Neujahrskarte aus der Sammlung ihres verstorbenen Mannes liebt Heidemarie Gehrke. Foto: Heidemarie Gehrke

Eine wunderschöne Winterpostkarte passt angesichts des gerade vergangenen winterlichen Intermezzos rund um Zeitz gut in diese Zeit des Jahreswechsels. Thomas Fischer, der tausende Ansichtskarten sein Eigen nennt, steuerte sie bei.