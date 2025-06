Zangenberg/MZ/and. - Die Wehren der Stadt Zeitz werden nicht nur alarmiert, wenn es brennt, sondern sind, wenn notwendig, bei Wind und Wetter im Einsatz, um in Notsituationen und Katastrophenfällen zu helfen. Aus diesem Grund investiert die Stadt Zeitz dauerhaft in Fahrzeuge, Technik, Standorte – und ganz wichtig: in die Sicherheit der Feuerwehrleute. So auch in Zangenberg, wo jetzt das neue Tragkraftspritzenfahrzeug seinen Dienst aufgenommen hat.

Stadt Zeitz stemmt die Kosten

Das bereits 2003 gebaute und nur wenig genutzte Fahrzeug wurde vom Dienstleister generalüberholt und unter fachlicher Berücksichtigung des Bedarfs der Feuerwehr Zangenberg und der geäußerten Anforderungen der Feuerwehrleute mit neuester Technik ausgestattet, heißt es dazu von der Stadt Zeitz. Die Kosten für das Fahrzeug samt Ausstattung, zum Beispiel ein 700-Liter-Wassertank, belaufen sich auf 98.723 Euro und werden von der Stadt getragen.

Bereits am 31. Mai konnten die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zangenberg und Ortswehrleiter Thomas Peukert das neue Löschfahrzeug in Empfang nehmen. Doch bis zur Indienststellung des Fahrzeuges dauerte es noch zwei Wochen, denn erst mussten die Einsatzkräfte eingewiesen und geschult sowie die Technik ausprobiert werden.

Jetzt erfolgte im Beisein von Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) und Bürgermeisterin Kathrin Weber, Ortsbürgermeister Bernd Jäger, Mitgliedern der Ortswehr sowie der Fachbereichsleiterin Cornelia Poser die Indienstnahme des Fahrzeugs. Die Übergabe lockte zahlreiche Interessierte an, die Fahrzeug und Technik inspizierten.

Gute Ausrüstung für die Zangenberger

Ebenfalls vor Ort war der Stadtratsvorsitzende Ulf Altmann (CDU), der sich mit dem OB und dem Ortsbürgermeister für die Neuanschaffung einsetzte und über einen Beschluss des Stadtrates schließlich die Mittel zur Anschaffung sicherte. „Die Feuerwehrleute schützen und helfen selbstlos und deshalb ist es umso wichtiger, dass die Wehren bestmöglich ausgestattet sind“, sagte OB Thieme anlässlich der Inbetriebnahme, „ich finde es toll, dass sich die Kameradinnen und Kameraden bei der Fahrzeugsuche engagiert haben und mit dem Dienstleister auch die notwendigen Schritte bei Ausstattung und Technik besprechen konnten.“ Er freue sich, dass die Freiwillige Feuerwehr Zangenberg mit dem Fahrzeug sehr gut ausgerüstet sei.