Michael Kerta wollte schon immer Lehrer werden. Auf Umwegen schaffte er es in den Schuldienst und wurde am Mittwoch offiziell Schulleiter des Geschwister-Scholl-Gymnasiums.

Michael Kerta unterrichtet in der 12. Klasse Mathe. Seit Mittwoch ist der 55-Jährige nun offiziell Schulleiter des Geschwister-Scholl-Gymnasiums.

Zeitz/MZ. - Büffeln für das Abi: Stochastik steht für den Mathe-Leistungskurs des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Zeitz (GSG) auf dem Plan. Mittendrin steht Michael Kerta. Der 55-Jährige unterrichtet Mathe und ist seit Mittwochnachmittag ganz offiziell der neue Schulleiter am GSG. „Er ist ein guter Lehrer und kann den Stoff verständlich rüberbringen“, sagt Robin Schmidt. Der Zwölftklässler mache sehr gern Mathe. „Wir haben Herrn Kerta schon seit der fünften Klasse, Mathe macht bei ihm sehr viel Spaß“, sagt auch Katharina Gentzsch. Ein Lehrer also, der bei Schülern gut ankommt und jetzt die Geschicke des Gymnasiums lenken will.