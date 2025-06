Halle (Saale)/MZ. - Festspielzeit, sagt Florian Amort, ist eine besondere Zeit – Zeit zum Feiern. Der Direktor der Händel-Festspiele, die am Freitag festlich eröffnet worden sind, möchte die Festspiel-Stimmung in die ganze Stadt tragen – nicht nur für Opernfreunde. Und so war Amort sofort angetan, als Halles Opern-Intendant Walter Sutcliffe und Benjamin Pape, Veranstaltungsmanager der Tanzbar Palette, vor einiger Zeit mit einem außergewöhnlichen Projekt auf ihn zugekommen waren: eine Open-Air-Party unter dem Motto „Palette meets Opera“.

