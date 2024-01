Michael Kerta ist der neue Schulleiter am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Zeitz. Beate Kümmel war am Ende des vergangenen Schuljahres in den Ruhestand verabschiedet worden.

Zeitz/MZ. - Michael Kerta wird der neue Schulleiter des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Zeitz. Am 31. Januar soll in der Humboldtstraße 7 die offizielle Ernennung erfolgen. „Ich bin Lehrer für Mathe und Physik, habe an der Pädagogischen Hochschule in Dresden studiert und mein Referendariat im damaligen Otto-Baensch-Gymnasium gemacht, erzählt der 55-Jährige.

Doch bis er in der Schule unterrichten durfte, dauerte es noch drei Jahre, die hat er als Verkäufer in einem Zeitzer Autohaus gearbeitet. Im Schuljahr 1998/1999 begann er als Lehrer im CJD-Droyßig. Im Jahr 2016 wechselte er zum Gymnasium Zeitz und ist Lehrer im Schuldienst des Landes Sachsen-Anhalt. Seit 2017 nimmt er die Aufgaben als stellvertretender Schulleiter wahr. Im aktuellen Schuljahr unterrichtet er Mathe im Grundkurs der 11. Klasse und im Leistungskurs 12. Klasse.

Kerta wohnt in Tröglitz, ist mit einer Lehrerin verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Die eine tritt in die Fußstapfen der Eltern und wird ebenfalls Lehrerin, und zwar in Deutsch und Sport. Die zweite Tochter hat sich für den Beruf einer Zahnärztin entschieden.

Die bisherige Schulleiterin Beate Kümmel war am Ende des vergangenen Schuljahres in den Ruhestand verabschiedet worden.