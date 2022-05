Neuer Hausarzt in Zeitz-Ost: Sechs Fachärzte kümmern sich im MVZ um Patienten

Das Medizinische Versorgungszentrum polimed.Zeitz GmbH am Platz der deutschen Einheit in Zeitz hat weitere Fachärzte angestellt. Was Patienten dazu sagen und warum das einen Kommunalpolitiker freut.

Zeitz/MZ - Der Andrang ist groß an diesem Mittwochmorgen im ehemaligen Haus der Dienste am Platz der deutschen Einheit 5 in Zeitz. „Ich habe jetzt wieder einen Hausarzt“, sagt eine Frau und reckt die Faust in die Höhe. „Daran habe ich schon nicht mehr geglaubt in Zeitz.“ Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Zeitz-Ost hat ein neuer Hausarzt seine Arbeit aufgenommen. Die MVZ polimed.Zeitz GmbH hat neben den bereits dort tätigen Allgemeinmedizinern Bärbel Stavilla und Dr. Konrad Boegelein mit Uwe-Jörg Kirsch einen weiteren Facharzt für Allgemeinmedizin eingestellt.