Neues Europäisches Bauhaus heißt das Zauberwort. Damit soll in Zeitz der gesamte Bereich zwischen Zekiwa-Gelände und Brückenweg aufgewertet werden. Worum es eigentlich geht.

Neuer Ansatz für die Zukunft von Zekiwa und Brachflächen in der Zeitzer Unterstadt

Neues Europäisches Bauhaus in Zeitz

Das Zekiwa-Gelände in Zeitz mit dem ehemaligens Verwaltungsgebäude (rechts): Es gehört zum Projekt Neues Europäischs Bauhaus.

Zeitz/MZ. - Das Projekt Neues Europäisches Bauhaus soll in Zeitz nachhaltige Veränderungen bringen. Mit seinem Beschluss hat der Stadtrat den Weg frei gemacht für die Beantragung nötiger Fördermittel. Doch immer wieder fragen Zeitzer, worum es eigentlich geht, was sich dahinter verbirgt. Die MZ hat nach aktuellem Kenntnisstand zusammengefasst, was bekannt ist.