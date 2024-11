Gedenken an jüdisches Leben in Zeitz

Zeitz/MZ. - Die Anfang Oktober in Zeitz herausgerissenen und gestohlenen Stolpersteine werden am Donnerstag, 28. November, ab 10 Uhr neu verlegt. Darauf haben sich der Burgenlandkreis, die Stadt Zeitz und die Initiative Stolpersteine für Zeitz verständigt. Diese Mitteilung machte Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) in der Stadtratssitzung am Mittwochabend. Initiator der Aktion Stolpersteine und Künstler Gunter Demnig habe die neuen Steine sehr schnell angefertigt, so Thieme, wofür ihm ausdrücklicher Dank gelte. Der Stadtrat nahm im weiteren Sitzungsverlauf eine gemeinsame Erklärung an, die den Diebstahl verurteilt.