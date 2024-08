Der Burgenlandkreis lud am Donnerstag zur zweiten Zeitzer Ausbildungsmesse in die Klinkerhallen ein. Über 60 Firmen und Institutionen stellten sich vor. Was geboten wurde.

Zeitz/MZ. - „Maler ist für mich der schönste Beruf. Zum Feierabend sehe ich, was ich am Tag mit meinen Händen geschaffen habe“, sagt Nico Ullrich. Der 17-Jährige wohnt in Nessa, lernt im zweiten Jahr in der Firma Heinrich Schmid, Niederlassung Schönburg. Das Unternehmen beschäftigt bundesweit 7.000 Mitarbeiter, in Schönburg sind es 57. „Bei uns arbeiten Maler, Fliesenleger, Trockenbauer, Fußbodenleger. Der Job macht mir viel Spaß“, sagt Nico Ullrich.