Im Rahmen des Strukturwandels sollen die Bahn-Haltepunkte in Bornitz und Reuden erneuert werden. Doch jetzt geht es darum, dass auch wieder Züge oder in Zukunft die S-Bahn halten.

Bornitz/MZ. - Gute Nachrichten für die Elsteraue: Im Rahmen des Strukturwandels plant die DB InfraGO AG die Errichtung neuer Haltepunkte in Bornitz, Reuden, Zitzschen und Knautnaundorf am Zwenkauer See. Dies teilt Landtagsabgeordneter Rüdiger Erben (SPD) mit. Die weiteren Planungen würden jedoch davon abhängen, wie sich das Land als Aufgabenträger zu den Verkehrshalten positioniert. Für Reuden habe laut Erben das Land bereits verbindlich bestellt. Für Bornitz sei die Bestellung noch offen, so Erben. „Es wäre ein Treppenwitz, wenn künftig eine S-Bahn an Bornitz vorbeifährt, während eine Station vorhanden ist“, sagt Erben.