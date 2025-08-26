Start ins Berufleben im Burgenlandkreis Neue Auszubildende in der Stadtbibliothek Zeitz: Viel mehr als Bücher in Regale sortieren

Lesen war schon immer Maja Werners Leidenschaft. Dass ihr Beruf etwas damit zu tun hat, macht sie glücklich. Wer die junge Frau in der Zeitzer Stadtbibliothek ist.