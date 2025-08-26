weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Start ins Berufleben im Burgenlandkreis Neue Auszubildende in der Stadtbibliothek Zeitz: Viel mehr als Bücher in Regale sortieren

Lesen war schon immer Maja Werners Leidenschaft. Dass ihr Beruf etwas damit zu tun hat, macht sie glücklich. Wer die junge Frau in der Zeitzer Stadtbibliothek ist.

Von Margit Herrmann 26.08.2025, 07:00
Maja Werner ist das neue Gesicht in der Stadtbibliothek „Martin Luther“ Zeitz. Anfang August hat sie vor Ort eine Lehre angefangen. (Foto: Margit Herrmann)

Zeitz/MZ. - Bereits als Zehnjährige verbrachte Maja Werner ihre Nachmittage mit einem guten Buch in der Hand im Garten. Damals fing alles mit den Kinderbuch-Reihen „Gregs Tagebuch“ und „Mein Lotta-Leben“ an.