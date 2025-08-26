Start ins Berufleben im Burgenlandkreis Neue Auszubildende in der Stadtbibliothek Zeitz: Viel mehr als Bücher in Regale sortieren
Lesen war schon immer Maja Werners Leidenschaft. Dass ihr Beruf etwas damit zu tun hat, macht sie glücklich. Wer die junge Frau in der Zeitzer Stadtbibliothek ist.
Zeitz/MZ. - Bereits als Zehnjährige verbrachte Maja Werner ihre Nachmittage mit einem guten Buch in der Hand im Garten. Damals fing alles mit den Kinderbuch-Reihen „Gregs Tagebuch“ und „Mein Lotta-Leben“ an.