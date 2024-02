Was soll ich werden? Dies fragen sich viele Schüler und deren Eltern. Annabell Köber hat sich für Baggerfahrerin entschieden. Ein Beruf, der von Jungen dominiert wird. Wie das kam.

Görschen/MZ. - Ihr Revier ist die Kiesgrube an der A 9 nahe Gröbitz und Nessa. Auf diesem eingezäunten privaten Gelände lernt Annabell Köber Baggerfahren. Sie sitzt in einem Minibagger und lenkt ihn per Joystick. „Manchmal regiert der Bagger aggressiv, es ruckt und rumpelt ganz schön. Doch ich habe mich schon eingearbeitet. Nur eins stört mich, der Bagger fährt langsam wie eine Schildkröte“, sagt Annabell Köber. Sie lernt im ersten Ausbildungsjahr Baggerfahrerin bei der Naumburger Bauunion – oder wie es ganz offiziell heißt Baugeräteführer. „Ich wollte schon als Kind Baggerfahrerin werden, zwischendurch mal Anwalt, aber nur im Büro zu sitzen, wäre nichts für mich“, erzählt sie.