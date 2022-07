Nackter Mann beleidigt in Zeitz eine Frau

Zeitz/MZ - Ein nackter Mann hat am Freitagabend in Zeitz eine Frau beleidigt. Wie die Polizei dazu mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Hospitalstraße. Ein 44-jähriger Mann habe dabei unbekleidet an einem geöffneten Fenster gestanden und eine 37 Jahre alte Frau aus Tunesien beleidigt - und das mehrfach. Zudem habe der Mann verfassungsfeindliche Parolen gerufen. Mehrere Zeugen hätten das bestätigt, so die Polizei. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.