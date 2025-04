Tierischer Diebstahl im Burgenlandkreis Nächtlicher Hühnerklau in Zeitz: Täter steigen in Kleingarten ein

In der Nacht zum Freitag drangen Unbekannte in eine Gartenanlage an der Gleinaer Straße in Zeitz ein – und entwendeten vier Hühner. Die Polizei ermittelt.