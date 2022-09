Nach vier Jahren Bauzeit: Endspurt im Denkmal

Die Sanierung befindet in ihren letzten Zügen. Wie das Haus künftig genutzt werden soll und wer als erstes auftritt.

Droyssig/MZ - Noch sieht die Schlosskapelle in Droyßig wie eine einzige große Baustelle aus. Aber in wenigen Wochen wird die Sanierung abgeschlossen sein - nach vier Jahren Bauzeit. Rund 1,7 Millionen Euro Fördergeld hat die Gemeinde Droyßig dafür erhalten, den Eigenanteil von zehn Prozent hatte der Burgenlandkreis übernommen. „Ich hatte mir bei meinem Amtsantritt auf die Fahne geschrieben, eine Lösung für das gesamte Ensemble unseres Schlosses zu finden. Die Kapelle ist der erste Schritt“, sagt Bürgermeisterin Evelyn Billing (parteilos). Der zweite Schritt ist die Fertigstellung der Sanierung des Turms und des Aufgangs, was ebenfalls demnächst passieren soll. Und dann gibt es ja noch die 16,43 Millionen Euro Fördergeld für die Sanierung des Kernschlosses.