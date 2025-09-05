Die jüngste Sicherheitspanne beim Online-Bezahldienst PayPal hat auch Menschen im Burgenlandkreis getroffen. So hat das Kreditinstitut reagiert.

Nach PayPal-Panne: Das rät die Sparkasse ihren Kunden

Auch Kunden der Sparkasse Burgenlandkreis waren und sind von dem Fehler im Sicherheitssystem von Paypal betroffen.

Zeitz/MZ. - Ende August hat ein technischer Fehler im Sicherheitssystem des Bezahldienstleisters PayPal offenbar ermöglicht, dass Betrüger unautorisierte Abbuchungen vornehmen oder zumindest versuchen konnten. Ob und in welchem Maße Kunden der Sparkasse Burgenlandkreis betroffen waren und wie man sich schützen kann, dazu beantwortete Sparkassensprecherin Laura Schüler Fragen von MZ-Reporter Torsten Gerbank.