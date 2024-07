Robert Horn (li.) und Steffen Slabik (re.) von der Straßen- und Tiefbau GmbH Osterfeld verlegen Pflaster unter der neu installierten Rettungstreppe an der Rotkäppchenschule in Kayna.

Kayna/MZ. - Die Sanierung der in den 1930er Jahren gebauten Rotkäppchenschule ist eine der größten Baumaßnahmen in Kayna, die in der letzten Zeit vorgenommen wurde. Ein Jahr hat die Sanierung der ehemaligen Grundschule gedauert. Es wurden Fußböden erneuert, Malerarbeiten erledigt und die obere Etage wieder nutzbar gemacht. „Für diese Etage fehlte die bauordnungsrechtliche Zulässigkeit, in diesem Fall der zweite Rettungsweg“, informiert Jörg Meinecke, Sachgebietsleiter des Bereiches Gebäude, Flächenmanagement und Hochbau der Stadt Zeitz. Aus diesem Grund wurde eine Außenstahltreppe an das Gebäude angebracht. So ist für die Bürger Kaynas ein zusätzlicher Veranstaltungsraum entstanden.