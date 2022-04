Müllsammeln in Zeitz: Wie viele Säcke gefüllt worden sind

Zeitz/MZ - Mindestens 20 Säcke voller Müll sind am Samstagvormittag im Rahmen des Frühjahrsputzes in der Stadt Zeitz gesammelt worden. Etwa 25 Bürger hatten sich daran beteiligt. Das ist das erste Resümee, das Jens Staate wenige Augenblicke nach 12 Uhr zog.

Die Reinigungsaktion fand von 9 bis 12 Uhr statt und Staate ist amtierender Sachgebietsleiter Ordnung und Sicherheit in der Zeitzer Stadtverwaltung, die zum Frühjahrsputz aufgerufen hatte. Umherliegender Müll wurde im Rahmen der Aktion unter anderem am Schwanenteich gesammelt, zudem in der Röntgenstraße, am Lindenplatz, in der Kalk- und in der Altenburger Straße, ferner im Fockendorfer Grund. Auch in Theißen haben sich laut Staate Menschen am Frühjahrsputz beteiligt.