Am zweiten Adventswochenende können Gäste wieder die Anlagen des Modellbahnclubs Zeitz bestaunen - Was die Vereinsmitglieder dafür vorbereitet haben.

Ausstellung in Zeitz

Zeitz/MZ - Ein kleiner Zug bahnt sich seinen Weg durch eine bergige Landschaft, während andere Züge belebte Metropolen durchstreifen. Egal wo man hinguckt, überall bauen sich verschiedene Welten auf, die es für die kleinen Fahrgäste zu erkunden gibt, auch wenn es nur fiktive Welten sind. So verblüffend real sehen die Anlagen aus, die sich im Clubraum des Modellbahnclubs „Eduard Tretrop“ in der Volkshochschule in Zeitz sammeln.