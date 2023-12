Was in der Villa Hierschel am Samstag noch alles aufgebaut werden soll.

In der Droyßiger Villa Hirschel bauen Andreas Reißmann (li.) und Ralf Gumz an einer großen Modelleisenbahn. An diesem Samstag ist sie beim Villa-Advent in Aktion zu erleben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Droyssig/MZ - Wenn am Sonnabend, 9. Dezember, nachmittags die Bärenbahn durch den Garten der Villa Hierschel in Droyßig tuckert, ist das nicht die einzige Modellanlage, die an dem Tag zu erleben ist. Denn im nahen Anbau lädt auch der Verein für Natur und Technik in seine Räumlichkeiten. Dort entsteht seit diesem Jahr eine größere Anlage in der Spur TT, deren erste Teile zur Villa-Weihnacht erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden. „Wir haben schon einige Gleise verlegt, so dass zahlreiche Züge hin und her fahren können“, verspricht der Vorsitzende Andreas Reißmann.