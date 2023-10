Besonders am Sonnabend gab es in der Elsterregion einiges zu erleben, auch wenn Regen und Wind nicht für optimale Bedingungen sorgten.

Zum 18. Mal fand am Sonnabend in Göbitz ein Drachenfest statt. Doch die Windbedingungen waren selbst für Drachenprofis schwierig.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Göbitz/Zeitz/Droyßig/MZ. - Die Spitzen der Pappeln am Rande des Göbitzer Sportplatzes wehen im Wind. Das Laub in den unteren Bereichen der Bäume zittert nicht einmal. „Da sieht man es, nur dort ganz oben gibt es Wind, weiter unten ist es weitgehend windstill, da bleibt kein Drachen stehen. Die Bedingungen sind schwierig“, sagt Maik Gramsch von den Burgenlandkitern. Trotzdem beginnt der Kleinjenaer am Sonnabend mit den Vorbereitungen für das Drachenfest, das zum 18. Mal mit dem Göbitzer Dorfclub auf dem Sportplatz des Dorfes stattfindet. Bunte Lampions und selbstgenähte Drachen werden an Angeln befestigt, auf dem Sportplatz platziert und wehen bald darauf im Wind, der nun wieder böig daher kommt.