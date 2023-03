Die Gesellschaft zur Förderung von Schloss Moritzburg in Zeitz hat dem Kinderwagenmuseum einen besonderen Puppenwagen geschenkt.

Mit Video: Kinderwagenmuseum in Zeitz bekommt besonderes Ausstellungsstück geschenkt

Das Schlossmuseum Moritzburg in Zeitz hat einen historischen Puppenwagen geschenkt bekommen. Auf dem Bild: Kristin Otto, Roland Rittig vom Förderverein und Andreas Gotzmann (Mitte).

Zeitz/MZ/ank - Das Deutsche Kinderwagenmuseum in Zeitz ist um ein Ausstellungsstück reicher. Die Gesellschaft zur Förderung des Schlosses Moritzburg hat ihm einen Luxus-Puppenwagen geschenkt, der 1928 im Kinderwagenkatalog der Zeitzer Firma Naether beworben worden ist.

Das Kinderwagenmuseum in Zeitz hat ein besonderes Ausstellungsstück geschenkt bekommen. Video: MZ

Der Wagen, und das ist laut Museumsleiterin Kristin Otto das Besondere an ihm, sieht aus wie neu. Er ist einerseits sehr gut erhalten, andererseits an einigen Stellen liebevoll restauriert. Den Wagen hat die Fördergesellschaft für einen dreistelligen Betrag von einem Zeitzer Uhrmacher und Antiquitätenhändler abgekauft. Woher er ihn hat, ist unbekannt, so Roland Rittig, Vorsitzender des Fördervereins.

Bei der Finanzierung unterstützte das Zeitzer Druckhaus Blochwitz, dessen Inhaber Andreas Gotzmann (Mitte) bei der Übergabe des Wagens dabei war. Das gute Stück wird ab April im Museum zu sehen sein und wird in jenem Monat als Glanzstück des Monats im Internetauftritt des Museums unter museum-moritzburg-zeitz.de präsentiert.