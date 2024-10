Tour am Freitag führt zu entlegenen Orten im Zeitzer Gartentraum.

Der Schlosspark Moritzburg in Zeitz hat noch bis zum Sonntag, 3. November, geöffnet. Dann ist die 20. Parksaison beendet.

Zeitz/MZ/ANK. - Kurz vor Saisonende im Schlosspark Moritzburg Zeitz lädt das Team des Parks an diesem Freitag, 18 Uhr, zur diesjährig letzten Taschenlampenführung ein.

„Genießen Sie den romantischen Abschluss der Gartensaison, indem Sie Bärbel, des Türmers Töchterlein, auf ihrer amüsanten und schaurig-schönen Tour in die entlegensten Orte des schlafenden Schlossparks folgen“, heißt es in einer Ankündigung aus dem Rathaus.

Unter anderem geht es bei der Tour in die ehemalige Bierheilanstalt, einen Gewölbekeller der Kasematten, in dem sich vom späten 19. bis ins frühe 20. Jahrhundert die Großbürger von Zeitz trafen.

Auch wenn das Treffen mit Bärbel nicht zur Halloween-Führung werde, gibt es laut Stadt auf der Tour vieles zu erleben, vor allem dann, wenn die Taschenlampen zum Einsatz kommen und wie der Sternenhimmel funkeln.

Die Teilnehmerzahl für die Führung ist begrenzt, eine Anmeldung in der Touristinformation am Altmarkt ist deshalb notwendig. Der Schlosspark an sich hat noch bis Sonntag, 3. November, geöffnet.

Anmeldung per Telefon 03441/8 32 91 oder per E- Mail unter [email protected]. Der Eintritt zur Führung kostet zehn, ermäßigt acht Euro. Treffpunkt vor ist die Kasse an der Orangerie.