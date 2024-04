Volker Thurm ist Ortschronist in Kayna und lädt zu geführten Touren ein. Auftakt ist am Mittwoch in Rehmsdorf.

Kayna/MZ. - Der Frühling ist da, die Tage werden länger und es gibt wieder viel zu entdecken. „In der nächsten Woche beginne ich wieder mit meinen historischen Wanderungen. Die erste Tour startet am Mittwoch, 17. April, um 18 Uhr in Rehmsdorf“, erzählt Volker Thurm. In Rehmsdorf ist es jetzt schon die sechste Tour. Dieses Mal entführt der Heimatforscher die Wanderschar in die dunkle Vergangenheit des Ortes und berichtet über einige Kriminalfälle. So sollen Diebe im 30-jährigen Krieg in die Rehmsdorfer Kirche eingedrungen sein und die Requisiten zum Abendmahl gestohlen haben. Die Spur der Täter führte dann in Richtung Thüringen nach Schmölln. Ob die dreisten Diebe gefasst werden konnten, das erfährt man am Mittwoch zur Wanderung. „In Rehmsdorf gefällt mir besonders die gesellige Runde nach der Tour im Töpfercafé. Da erfährt man viel Neues und mancher hat noch einen kulturellen Schatz, wie alte Briefe oder Fotos, auf dem Dachboden“, erzählt der Ortschronist.