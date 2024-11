Investitionen in leerstehende Immobilien werden zu teuer, Arbeitsplätze fehlen und Häuser stehen zu lange leer. Warum finanzielle Unterstützung für Zeitz künftig so nötig ist.

Ministerpräsident Haseloff spricht mit OB Thieme und Vermietern über die Situation in Zeitz

Die Rahnestraße ist nur ein Beispiel für einstürzende Altbauten in Zeitz. An einigen Häusern soll etwas getan werden, wenn es dafür Fördermittel gibt.

Zeitz/MZ. - Wie entwickelt sich der Immobilienmarkt in Zeitz? Welche Schwierigkeiten, Probleme und Lösungsansätze gibt es? Diese Fragen stellt sich auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), der im Rahmen seines Besuches in Zeitz mit Vertretern der Wohnungswirtschaft ins Gespräch kam. Im sich an den Rundgang durch die Zeitzer Innenstadt anschließenden Austausch im Rathaus erläuterte Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) welche Probleme die Stadt seit und aufgrund der Deindustrialisierung nach 1990 hat.