Die Verbandsgemeinde will zum Schutz der Anwohner den Steinbach renaturieren. In Osterfeld wird am Fördermittelantrag gearbeitet. Worum es genau geht.

Die so genannte Topfshohle in Osterfeld ist Bestandteil der Rad-Acht des Burgenlandkreises und führt in Richtung Pauscha auf die L 200.

Osterfeld/MZ - Die Verbandsgemeinde Wethautal will den Steinbach zwischen Pauscha und Löbitz renaturieren und damit einen Beitrag zum Hochwasserschutz in der Region leisten.

Dafür arbeitet die Verwaltung derzeit auf Hochtouren an einem Fördermittelantrag für das Programm „Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen“ - kurz KoMoNa genannt. „Wir haben uns bereits an den Bund gewandt und eine Projektskizze eingereicht, von dort haben wir positive Signale bekommen und sogar eine Verlängerung für die Einreichung unseres Antrags bis zum 31. Mai“, berichtet VG-Bürgermeisterin Kerstin Beckmann (FDP) und ist optimistisch, dass es mit der Förderung klappt.

Denn auf das Fördergeld ist die Verbandsgemeinde angewiesen, schließlich ist das Projekt millionenschwer und für die VG aus eigenen Mitteln nicht zu stemmen. Erste Kostenschätzungen belaufen sich auf rund sechs Millionen Euro. Neunzig Prozent der Aufwendungen würden über das KoMoNa abgedeckt. Die restlichen zehn Prozent, immer noch etwa 600.000 Euro, müsste die Verbandsgemeinde als Eigenmittel aufbringen und will sie im Haushalt in Jahresscheiben einstellen.

Der Steinbach bei Pauscha ist teilweise begradigt worden. Foto: Iris Richter

Dass die Renaturierung des Steinbaches auf 3,6 Kilometer zwischen Pauscha und Löbitz für die Verbandsgemeinde gegenwärtig große Priorität hat, hängt vor allem mit dem gemeindlichen Vernässungskonzept zusammen. Dieses Konzept wurde nach dem Hochwasser von 2013 von einem Ingenieurbüro erarbeitet und dabei das gesamte Gemeindegebiet betrachtet. Insbesondere sollte die Frage beantwortet werden, was man in den entsprechenden Regionen des Wethautals tun könne, um die Menschen künftig besser vor den Folgen von Starkniederschlägen schützen zu können.

Herausgekommen war eine Prioritätenliste, wobei Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser und Vernässung in der Osterfelder Bahnhofstraße ganz oben auf der Liste standen. So ist in der Bahnhofstraße im vergangenen Jahr ein Regenrückhaltebecken samt Drosselbauwerk entstanden. Zudem wurden die Gräben entlang der Landesstraße 190 erneuert und ausgebaut, um entsprechende Wassermassen fassen zu können. Finanziert wurden die Maßnahmen unter anderem über ein Flurneuordnungsverfahren, mit denen man auch die Landwirte mit ins Boot holte.

Auch für die Renaturierung des Steinbaches an der Grenze zu Osterfeld hatte man ursprünglich ein Flurneuordnungsverfahren favorisiert. Doch ganz so einfach stellte sich die Sache nicht da. Denn der Steinbach fließt auch durch den Osterfelder Ortsteil Waldau oder genauer durch den Bereich Waldau Fabrik. Aber dieses Gebiet ist durch die Kohleindustrie früherer Jahre belastet. Bis 1930 hatte es hier eine Schwelerei samt Mineralölfabrik gegeben. So durchziehen nicht nur alte Tunnel und Schächte das Gelände, vor allem besteht die Angst das chemische Überreste ins Grundwasser, aber auch in den Steinbach sickern könnten und der die Schadstoffe dann bis Pauscha transportieren könnte.

„Geld aus der Altlastenfreistellung können wir für Waldau nicht bekommen, da daraus nur Altlastenbeseitigungen aus der ehemaligen DDR gefördert werden“, sagt Kerstin Beckmann. Zwar sei der Steinbach seit 2004 regelmäßig durch den Burgenlandkreis beprobt und dabei festgestellt worden, dass Bakterien die Phenole auflösen und schon kurz nach dem Bahnhof Waldau keine Schadstoffe mehr feststellbar sind.

Doch Geld über die EU-Wasserichtlinie zur Renaturierung des Steinbaches, über die man ebenfalls die Finanzierung versuchte, gab es trotzdem nicht. Zumal ein erneutes Gutachten, das das Landesverwaltungsamt in Auftrag gegeben hat und dessen Ergebnisse im Sommer 2022 veröffentlicht wurden, deutlich machte dass es keine Lösung für künftige Einträge in den Steinbach gibt. Schichtenwaser aber auch einstürzende Stollen könnten zu einem erneuten Eintritt von Schadstoffen führen, hieß es dort.

Die Rad-Acht bei Pauscha, hier soll die Trasse verlegt werden. Foto: Iris Richter

Dieses Gutachten bedeutet für die Verbandsgemeinde vor allem aber, dass sie sich neue Geldquellen für die Steinbachsanierung suchen musste, so Beckmann. Bei den jetzigen Plänen bei Pauscha wird etwa auf einem Kilometer der begradigte und verrohrte Bach umgebettet und ihm ein natürlicher Verlauf gegeben. Geschlängelt soll er über die angrenzende Wiese laufen, die im Falle des Falles als Überflutungsfläche dienen könnte. Auch die Uferzonen sollen entsprechend bepflanzt werden. Neben dem Hochwasserschutz haben die Pläne noch einen anderen Effekt, denn auch Radfahrer würden davon in Zukunft profitieren. So wird im Zuge der Arbeiten die Saale-Unstrut-Elster-Rad-Acht, die jetzt auf der schmalen und maroden Landesstraße 200 verläuft umverlegt. Die Pedalritter erhalten einen eigenen Radweg, der zum Teil auf dem jetzigen verrohrten Bachbett verlaufen und dann in einen vorhanden Weg münden soll.

Zum Projekt gehört zudem die Schaffung von zwei Teichen in Pauscha und Löbitz, um gegebenenfalls ankommendes Wasser aufzufangen. „Die Maßnahmen in Osterfeld an der Bahnhofstraße haben schon dazu beigetragen, dass das Wasser in Pauscha und Löbitz gedrosselt ankommt. Mit dem neuen Projekt komplettieren wir den Anwohnerschutz weiter“, sagt die VG-Chefin. Nun hofft man im Wethautal auf einen Bewilligungsbescheid im Herbst, um die Planungen fortführen zu können. Umgesetzt werden soll das Vorhaben in den Jahren 2025/26.