Mibrag-Halle steht in Flammen

Ein Großbrand in einer alten Produktionsstätte am Tagebau Profen hat am Freitag und Samstag Einsatzkräfte in Schach gehalten. Was bisher bekannt ist.

Ruß und Löschwasser zeugen noch von einem der größten Brände der letzten Jahre in der Region: Die einstige Produktionsstätte „Grube Einheit“ der Landtechnik Hohenmölsen GmbH auf dem Mibrag-Gelände in Profen ist von Freitag auf Samstag vollständig ausgebrannt.

Hohenmölsen/Profen/MZ - Es war einer der größten Brände in der Region seit Jahren: Eine leerstehende Werkshalle auf dem Gelände der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft (Mibrag) am Tagebau Profen-Nord hat am Freitagabend Feuer gefangen und stand mehrere Stunden in Flammen. Eine riesige Rauchsäule bildete sich und war kilometerweit zu sehen. Die L 191 in der Nähe musste zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Erst am Samstagnachmittag konnte der Einsatz beendet werden.