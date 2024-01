Dr. Bekele Mekonnen hat gerade sein 20. Jahr als Chefarzt der HNO-Klinik am Zeitzer SRH-Klinikum beendet. Was ihn motiviert.

Menschen in Not und bei Krankheit helfen: Bekele Mekonnen ist seit gut 20 Jahren Chefarzt in Zeitz

Zeitz/MZ. - Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist er eine feste Größe im Zeitzer Krankenhaus. Manch ehemals kleine Patient oder Patientin, denen er in die Ohren schaute, die er operierte, kommen inzwischen mit den Kindern. Und sobald der Name Mekonnen fällt, hört man rundum Lob. „Egal, was es in den letzten Jahren für Nachrichten aus dem Klinikum oder Sorgen gab, er war immer der Ruhepol“, schrieb Marco Hübner, „wir waren schon bei ihm in Behandlung, jetzt sind es unsere Söhne.“