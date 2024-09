Die Projektleiter Hans Henniger und Laura Hartleb schauen sich das Fadenkonstrukt auf dem Altmarkt in Zeitz genauer an.

Zeitz/MZ. - Noch bis zum Sonntag, 22. September 2024 haben Zeitzer Zeit, beim „Meinungsspiel“ mitzuwirken und die restlichen 7.000 Meter Faden zu werfen. „Auf dem Altmarkt wird sonst nur geparkt, zurzeit ist es ein Ort der Begegnung“, sagt Laura Hartleb vom Verein Gesellschaftsdenken. Die Projektleiterin freut sich über den Zuspruch, den das Konstrukt aus Gerüstbauteilen erhält. Vom Verwaltungsangestellten bis zur Reinigungskraft seien schon einige dabei gewesen.

Durch das gemeinsame Erleben kommen auch Menschen mit unterschiedlicher politischer Meinung ins Gespräch. Jeder sucht sich eine Farbe aus, zum Beispiel blau für Freiheit, rosa für Gemeinschaft und grün für Sicherheit. Dann wird der Faden kreuz und quer im Inneren des Gerüsts geworfen. Das entstandene Fadenkunstwerk zeigt ein Stimmungsbild, das in einer Ausstellung zu sehen sein wird. „Pink für Gerechtigkeit wurde oft ausgewählt, schwarz für Respekt eher weniger“, erzählt Laura Hartleb. Die Idee entstand im Rahmen ihrer Masterstudienarbeit im Bereich Architektur. Das Projekt wird durch die Stiftung Mitarbeit gefördert, Steuergelder werden also nicht verwendet.

Am Mittwoch, 18. September 2024, eröffnet 17 Uhr die Ausstellung „Gemeinsam für die Gemeinschaft“, in der engagierte Menschen und deren ehrenamtliche Tätigkeit auf Plakaten vorgestellt werden. Nach dem Sektempfang führt der Circus Upsala das Stück „Strings“ auf. Zum Abschluss des Projekts lädt der Verein Gesellschaftsdenken am Samstag, dem 21. September 2024, ein. Von 11 bis 14 Uhr stellen Vereine ihre Arbeit vor. Von 13 bis 14 Uhr moderiert der Ehrenamtskoordinator des Burgenlandkreises Christian Rößler eine Gesprächsrunde zu Bedarfen in der Vereinsarbeit. Die Angebote sind kostenfrei.