Wetterzeube/MZ. - Die Maßnahmen des Burgenlandkreises für den Wassertourismus an der Weißen Elster werden immer konkreter. So sollen am Sportplatz in Wetterzeube, an der Neumühle bei Sautzschen und am Elsterwehr bei Salsitz Bootstreppen für den Ein- und Ausstieg, Gleitbalken für das einfachere Herausziehen der Boote aus dem Wasser, sowie dazu angrenzende Wege gebaut werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.