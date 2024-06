Parkverbot und eingeschränktes Parken am Platz der deutschen Einheit: Zustimmung findet die Vorlage von Zeitz21 im Ordnungsausschuss. Was Stadträte und Bürger dazu sagen.

Mehr Ordnung am Markt auf dem Platz der deutschen Einheit in Zeitz-Ost

Die Situation rund um den Platz der deutschen Einheit in Zeitz-Ost soll schon wegen des Marktes entspannt, Dauerparken eingeschränkt werden.

Zeitz/MZ. - Das Parken am Platz der deutschen Einheit in Zeitz-Ost muss neu geregelt werden. Schon, um den Wochenmarkt nicht weiter zu behindern. Da sind sich offensichtlich viele Bürger, aber auch Stadträte einig. Denn im Ordnungsausschuss, wo die entsprechende Vorlage der Fraktion Zeitz21 in neuer Beratungsfolge vorlag, gab es Zustimmung.