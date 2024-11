Zeitz/MZ. - Vor einem Vierteljahrhundert wurde das Schützenhaus am Schützenplatz in Zeitz durch Brandstiftung zerstört. Am 23. Oktober 1999 ging das Objekt in Flammen und Rauch auf. Ein Blick in seine bewegte Geschichte verrät so manche abwechslungsreiche Nutzung in über 140 Jahren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.