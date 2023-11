Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - „Keine Angst. Er ist sehr freundlich“, Iris Hammer weist auf einen großen Labrador hin. Der Hund geht mit leichtem Hinken aus der Küche von Iris’ Haus in den Flur, um Besucher zu begrüßen. „Das ist Mitch. Er ist 12 Jahre alt. Seine Familie wohnt in Rasberg. Aber dieses Alte bleibt oft bei uns, weil er Probleme mit seinen Gelenken hat“. Iris' Partner Heinz Krappatsch wartet bereits an einem gedeckten Tisch im Esszimmer auf die gesamte Gesellschaft. Es riecht nach frisch gebrühtem Kaffee. „Diese Kuchen sollten wir unbedingt probieren. Sie wurden in einer nahe gelegenen Bäckerei gebacken“, fährt Iris fort. Die Kuchen sehen sehr köstlich aus. Mitch humpelt zu seinem Bett. Die Leute nehmen ihre Plätze an der Tafel ein. Das Gespräch beginnt…