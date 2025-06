Mehr als 900 Bücher beim Lesesommer in Zeitz

Am 24. Juni startet der Lesommer in der Zeitzer Stadtbibliothek.

Zeitz/MZ. - Die Ferien stehen vor der Tür und mit ihnen der Zeitzer Lesesommer XXL. Am Dienstag, dem 24. Juni, startet er 14 Uhr in der Stadtbibliothek „Martin Luther“ und läuft bis zum 8. August.

Zum 13. Mal können Schüler im Alter von 10 bis 13 Jahren an der Aktion teilnehmen. Die Bibliotheksanmeldung ist für die teilnehmenden Schüler kostenlos und kann während der gesamten Ferienzeit erfolgen.

Während des Lesesommers suchen sich die Kinder und Jugendlichen aus mehr als 900 gesondert aufgestellten Büchern mindestens zwei Titel aus.

Bei Abgabe der Bücher stellen die Bibliotheksmitarbeiterinnen je zwei Fragen pro Buch und wer diese richtig beantwortet hat, erhält als Anerkennung ein Zertifikat, das in der Schule vorgelegt und von dieser als besondere Leistung honoriert werden kann.

Mit der Sommerferien-Aktion „Lesesommer XXL“ sollen Kinder zum Lesen animiert und ihre Lesekompetenz verbessert werden. Zudem ermöglicht das Lesen, sich neue Welten, Charaktere und Handlungsstränge vorzustellen, was Vorstellungskraft und Kreativität fördert.

Die Stadtbibliothek „Martin Luther“ in Zeitz öffnet in dieser Zeit Montag und Freitag von 10 bis 16 Uhr, Dienstag und Donnerstag jeweils von 10 bis 18 Uhr und am ersten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr.