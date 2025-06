Kornelia Ender wird beim Schwimmfest anlässlich „Luthers Hochzeit“ in Piesteritz erwartet. Die Olympiasiegerin hat hier exakt vor fünf Jahrzehnten einen Weltrekord aufgestellt.

Piesteritz/MZ. - Schwimm-Trainer Uwe Stephan – „Das ist ein Haufen Arbeit“ – ist der ganz große Coup geglückt. Kornelia Ender, die Frau hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, wird für Piesteritz eine Ausnahme machen. Der Weltstar eröffnet am Samstag, dem 14. Juni, um 11 Uhr das Schwimmfest anlässlich „Luthers Hochzeit“. Stephan hat an diesem Highlight für den größten Freiluft-Wettkampf in Ostdeutschland zwei Jahre gebastelt.