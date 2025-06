Bürgerärger mit dem Nahverkehr Anwohner in Weißenfels verwundert: Straßenbau fertig - trotzdem fahren keine Busse

Nach langer Sperrung rollt in der Weißenfelser Max-Lingner-Straße wieder der Verkehr. Nur Busse fahren die Haltestelle dort nach wie vor nicht an. Was der Grund dafür ist.