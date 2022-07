Mehr als 10.000 Euro Schaden - Dreister Diebstahl im Paradies

Nach der 900-Jahr-Feier in Profen werden der DJ und Band bestohlen. Was am Wochenende passiert ist

Profen/MZ - „Das hab ich in 40 Jahren als DJ noch nicht erlebt“, sagt Olaf Ditzmann. Am Freitagabend legte der Zeitzer zur 900-Jahr-Feier in Profen Tanzmusik auf. Es herrschte wunderbare Stimmung im so genannten Paradies, einem Platz in dem Ort. Doch am Samstagmorgen war alles dahin. Es fehlten vier große Boxen der Marke Bose. „Wir haben die Technik im Zelt stehen lassen. Dieses wurde abgeschlossen und sollte durch einen Sicherheitsdienst bewacht. Doch irgendwas ist da wohl schief gelaufen“, sagt Ditzmann.