Nach Aufforderung, Maske zu tragen: Mann randaliert in Zeitzer Arztpraxis

Zeitz/MZ - In Rage geraten ist ein Mann am Mittwochmorgen in einer Arztpraxis in Zeitz. Nach Polizeiangaben war der Patient ohne Mundschutz in die Praxis gekommen. Praxismitarbeiterinnen, die ihn aufforderten, diesen zu tragen, beleidigte der Mann. Zudem beschädigte er einen Desinfektionsspender und verließ die Praxis. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.