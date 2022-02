Mann wirft in Zeitz Hausrat aus dem Fenster

Zeitz/MZ - Großeinsatz am Montagmorgen in Zeitz: In der Schädestraße hat ein offenbar verwirrter Mann Gegenstände aus dem Haus auf einen Pkw geworfen. Wie die Polizei mitteilte, waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst anwesend, als der Mann in seiner Wohnung tobte und die Einrichtung zertrümmerte. Schließlich habe der Mann überwältigt und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden müssen, so die Polizei.