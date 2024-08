Mann in Zeitz bekommt es gleich zweimal mit der Polizei zu tun

In Zeitz beschäftigte ein 56-Jähriger die Polizei gleich zweimal an einem Abend.

Zeitz/MZ. - Gegen 20 Uhr ist die Polizei in Zeitz am Donnerstag zu einem Einsatz in den Schwarzen Weg gerufen worden. Ein stark alkoholisierter Mann beschädigte dort ohne einen ersichtlichen Grund die Tür eines parkenden Fahrzeuges durch einen Fußtritt.

Die Beamten nahmen eine Anzeige auf und setzten ihre Arbeit fort, berichtet die Polizei. Die selben Polizisten fuhren dann gegen 21.15 Uhr im Bereich des Schwarzen Weges Streife, als sie einen Radfahrer mit auffälliger Fahrweise bemerkten.

Bei ihm handelte es sich um den 56-jährigen Täter vom Einsatz zuvor. Noch immer war der Mann erheblich alkoholisiert und musste deshalb dann auch nach dem deutlichen Ergebnis eines Atemalkoholtests in ein Krankenhaus zur Blutprobenentnahme. Sein Fahrrad musste er nach Hause schieben, heißt es weiter im Polizeibericht.