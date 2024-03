In den Klinkerhallen öffnet am 23. und 24. März der erste Kunsthandwerk- und Kreativmarkt in Zeitz. Ob Glasbläser, Keramiker oder Unikat-Handtaschen: Was man dort alles entdecken kann.

Zeitz/MZ. - Schauen, stöbern und mitmachen können die Zeitzer am Samstag und Sonntag, 23. und 24. März, in den Klinkerhallen an der Albrechtstraße. Dann öffnet dort nämlich der Kunsthandwerk- und Kreativmarkt. „Über 40 Kunsthandwerker und Kreative stellen ihre liebevoll und ausschließlich selbst hergestellten Unikate vor“, sagt Erika Koopmann, die gemeinsam mit ihrem Mann Antonio Antrilli als a.allerlei Kreativteam erstmals in Zeitz Veranstalter des großen Marktes ist. „Viele Mitmach-Angebote für Klein und Groß, Vorführaktionen und Vorträge – zum Beispiel über die Geheimnisse der Seifensiederei der Seifenmanufaktur aus Greiz – lassen diesen Kreativmarkt zum Erlebnis für die ganze Familie werden“, so Koopmann.