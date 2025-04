Zeitz/MZ - Zum Start in die Osterferienzeit kann sich ein Lottospieler oder eine Lottospielerin aus dem Burgenlandkreis über einen satten Gewinn bei der Glücksspirale freuen. Der oder die Spielerin hatte die fünfstellige Glücksspirale-Gewinnzahl richtig getippt. Dies bedeutet nach Angaben der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt einen Gewinn von 10.000 Euro. Die Wahrscheinlichkeit, so viel Glück zu haben, liegt bei 1 zu 100.000. Wie Lotto mitteilt, war der Spielschein anonym in einer Verkaufsstelle gespielt worden.