An diesem Wochenende: Gottesdienst, Musik, Lesungen in Zeitz

Zeitz/MZ. - Im Rahmen der Landesliteraturtage 2024 lädt die Zeitzer Bibliotheksinitiative zum „Langen Wochenende der Bibliotheken“ ein. Dieser Veranstaltungskomplex an diesem Wochenende in Zeitz ist der Beitrag der Stadt der Bibliotheken, wie Zeitz in diesem Zusammenhang gern genannt wird, zu den Landesliteraturtagen Sachsen-Anhalt 2024.

Ausstellungen, Führungen, literarische Entdeckungen in Zeitz

Anlässlich des „Langen Wochenendes“ öffnen am Sonntag, dem 20. Oktober, die Zeitzer Bibliotheken ihre Türen für Führungen, Ausstellungen und literarische Entdeckungen. Darüber hinaus wird den gesamten Tag über ein vielfältiges Programm an Lesungen und Vorträgen geboten. Ein literarischer Gottesdienst in der Zeitzer Michaeliskirche bietet den Auftakt des Veranstaltungstages, informiert Kristina Schwarz von den Vereinigten Domstiftern, von denen die Initiative für den Zeitzer Bibliothekenverbund ausging und die maßgeblich die Literaturtage gestalten. Zusammen mit Pfarrer Christoph Roßdeutscher stellt die Autorin Bettina Fügemann einen dialogischen Text im Papiertheater, eine Lesung mit Figuren, vor und erinnert an den späteren Widerstand der Familie Bonhoeffer gegen den Nationalsozialismus.

Anne Rabe Foto: Annette Hauschild

Ein weiterer literarischer und musikalischer Höhepunkt erwartet die Besucher dann um 17 Uhr im Zeitzer Dom St. Peter und Paul: Dort wird die für den Deutschen Buchpreis 2023 nominierte Autorin Anne Rabe aus ihrem Roman „Die Möglichkeit von Glück“ lesen. „In ihrem Prosadebüt erzählt Rabe bestechend klar und kühn von einer Generation, die in der DDR geboren und im wiedervereinigten Deutschland aufgewachsen ist“, heißt es dazu. Musikalisch begleitet wird die Lesung von Lucas Pohle an der Eule-Orgel. Pohle wirkte unter anderem 2020-2021 als Kantor an St. Nikolai in Leipzig und ist seit 2021 als Professor für Orgel und Improvisation an der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth tätig. Der Eintritt kostet elf, ermäßigt acht Euro.

Bibliotheken in Zeitz haben Sonntag geöffnet

Geöffnet haben die Stiftsbibliothek 13 bis 16 Uhr, Führung 15 Uhr), die Pfarrbibliothek St. Michael (12 bis 16 Uhr), die Ernst-Ortlepp-Bibliothek (10 bis 16 Uhr), die Stadtbibliothek Martin-Luther (13 bis 16 Uhr), die Lutheridenbibliothek (13 bis 17 Uhr), die Phila-Bibliothek (13 bis 16 Uhr), das Lebek-Zentrum (12 bis 16 Uhr).

Um 11 Uhr gibt es einen Vortrag von Pfarrerin Angelika Rudnik in St. Michael zu den historischen Buchbeständen, 13.30 Uhr von Dr. Matthias zu historischen Reiseberichten in der Reihe Schätze der Stiftsbibliothek. 15.30 Uhr liest Manfred Zoller Künstlerbriefe im Lebekzentrum und 19 Uhr erinnern Roland Rittig und Klaus-Dieter Bange ebenda zum 300. Geburtstag an Friedrich Gottlieb Klopstock.