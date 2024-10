Nissma/MZ. - Hanno Thimann ist eine lebende Legende in Nißma. Er hat als Kind die Kämpfe an der Flak bei Nißma erlebt, später 43 Jahre in der ortsansässigen Molkerei gearbeitet, den Kegelverein mit aufgebaut und den Umzug zur 850-Jahr-Feier aktiv gestaltet. Kurzum, der 92-Jährige hat in Nißma aktiv Geschichte geschrieben und ist übrigens 66 Jahre mit seiner Frau Hanna verheiratet. „Bei einem Reiterfest in Starkenberg habe ich sie zum ersten Mal gesehen und mich verliebt. Doch damals hatte ich kurze Hosen an und habe mir nicht getraut, Hanna anzusprechen“, erinnert sich der Senior. Sie war aus Neuposa, also nur einen Katzensprung von Nißma entfernt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.